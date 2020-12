A15 dicht na ongeluk met meerdere auto's

Rond 18:30 uur zijn vier voertuigen op elkaar gebotst. Het gaat om twee auto's en twee bestelwagens. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekend. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk.

Drie van de vijf rijstroken op de A15 naar Rotterdam zijn afgesloten. Verkeer wordt via de parallelbaan geleid. Rijkswaterstaat verwacht de snelweg rond 21:00 uur weer vrij te hebben.



Modderspoor

Het was sowieso al een drukke avondspits, nadat een modderspoor in de Beneluxtunnel voor een 'verkeersinfarct' had gezorgd. Een vrachtwagen verloor dinsdagmiddag zijn lading in de tunnel, waarna de weg moest worden schoongemaakt. De klus was uiteindelijk rond 17:45 uur geklaard, maar toen stond het verkeer al flink vast in Rotterdam.



Eerder op de dag was het ook al raak op de A15. Toen viel een vrachtwagen ter hoogte van knooppunt Gorinchem stil, wat voor enige vertraging zorgde.