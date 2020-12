Rotterdamse haven is 'Ready for Brexit'

Rijkswaterstaat, de douane, Havenbedrijf Rotterdam en de terminals: allemaal zeggen ze klaar te zijn voor de Brexit. Of de bedrijven dat ook zijn, blijkt pas over dertig dagen. Dan krijgen de vrachtwagenchauffeurs van en naar het Verenigd Koninkrijk voor het eerst te maken met douanecontroles- en documenten. En dat gaat mogelijk opstoppingen en vertragingen veroorzaken.

“Het zal voor iedereen even wennen zijn, maar er is van alles gedaan om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen,” stelt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (douane). En dat is nodig, benadrukt ze, want: "elke verkeerde schakel in de logistieke keten kan problemen veroorzaken. Zeker als het gaat om versproducten als groente, fruit en vlees."

Om het douaneverkeer soepel te laten verlopen zijn negenhonderd extra douane-beambten aangesteld en opgeleid. Zij staan in nauw contact met PortBase, het digitale documentatiesysteem dat gereed is gemaakt voor het ferrytransport.

Mark Dijk, hoofd externe betrekkingen bij Havenbedrijf Rotterdam: "Tot nu toe staat 88 procent van de bedrijven met een eigen douanenummer geregistreerd in dit systeem. Bedrijven die nog niet zover zijn, raden we aan dit zo snel mogelijk te doen, want de afspraak is: zonder nummer en de juiste documenten kom je de terminal niet op."

Modderig terrein

Het zijn vooral kleinere bedrijven die weinig zaken doen met het Verenigd Koninkrijk, die straks voor een gesloten poort komen te staan, voorspelt Richard van Kleef. "Zij hebben nooit eerder te maken gehad met documenten, keuringen en inklaringen. Straks moeten ze ineens elf documenten inleveren."

De terminal-manager bij DFDS wijst naar een modderig terrein waar vrachtwagens terecht kunnen die hun papieren nog niet op orde hebben. Van Kleef: "Dit terrein naast Kentucky Fried Chicken hebben we oorspronkelijk aangekocht voor de uitbreiding van onze terminal. Door de corona-pandemie is het daar nog niet van gekomen. Nu gaan we er samen met Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf tachtig tijdelijke parkeerplekken creëren voor de chauffeurs die de papierwinkel in orde moeten maken."

Bufferzone

Het is de tweede bufferzone, want in de Waterleidingstraat aan de andere zijde van de terminal komt ook een parkeerterrein met tachtig plekken. "In totaal zijn er straks zevenhonderd beveiligde plekken in de hele regio beschikbaar, maar ik verwacht niet dat we ze allemaal nodig hebben", voorspelt Mark Dijk van het Havenbedrijf.

Rijkswaterstaat leidt de chauffeurs vanaf 11 december met borden langs de weg naar de bewuste parkeerterreinen. Ook zijn deze locaties opgenomen in een folder met praktische informatie in acht talen. Staatssecretaris Van Huffelen deelt de folder uit aan de chauffeurs die dinsdagmiddag de ferryterminal van DFDS in Vlaardingen aandoen.

Ook het blauwe pluizige Brexit Monster loopt rond. Evenals een buslading fotografen, cameramensen en schrijvende journalisten van nationale en internationale media. De chauffeurs lijken nauwelijks onder de indruk. Ze nemen de flyer aan en rijden verder, want: de tijd dringt, de klant wacht.

Record na record

Sterker nog, volgens de terminalmanager breekt DFDS momenteel record na record. “Het lijkt alsof iedereen zijn voorraden aan het aanvullen is, voor de Britten uit de Europese Unie gaan,” aldus Van Kleef. De terminal verwerkt normaal gesproken ruim duizend trailers per dag. Dat zijn er nu wekelijks meer.

Ongeveer tien procent van de totale overslag in de Rotterdamse haven betreft het Verenigd Koninkrijk. Niemand sluit opstoppingen en vertragingen vanaf 1 januari uit. Maar de verwachting is dat binnen vier tot acht weken iedereen weet waar hij aan toe is. Hoe de Britten het hebben geregeld? Van Kleef: “Dat is een groter vraagteken. Maar wij houden ons aan onze vaarschema’s, dus hoe dan ook vertrekken onze schepen op tijd.”