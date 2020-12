OM: Gevangenisstraf voor automobilist na dodelijk ongeluk en politie-achtervolging

De man veroorzaakte in 2018 een dodelijk ongeluk en ging een jaar later weer de fout in. Toen sloeg hij op de vlucht voor de politie, waarna een dollemansrit in Rotterdam-Zuid volgde.

Niets geleerd

Voor het dodelijk ongeluk eist het OM een straf van negen maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. Ook wil het OM een proeftijd van twee jaar en de jarenlange rijontzegging. Voor de dollemansrit uit 2019 eist het OM een geldboete van vijfhonderd euro. De officier van justitie vindt dat de man niet geleerd heeft van het ongeluk in 2018, gezien hij zich in 2019 opnieuw misdraagt in het verkeer. Onbegrijpelijk, aldus de officier van justitie.



De bestuurder reed eind november 2018 rond 05:00 uur met hoge snelheid tegen een vangrail op de Groeninx van Zoelenlaan in Rotterdam-IJsselmonde. Zowel de bestuurder als de bijrijder werden met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar de 25-jarige bijrijder overleefde het ongeluk niet. De nu 29-jarige bestuurder had gedronken.

Dollemansrit

Nog geen jaar later, op 17 november 2019, zag de politie hem slingerend over de weg rijden. Ze gaven een stopteken, maar de man stopte niet. In tegendeel, hij ging ervandoor, waarna de politie de achtervolging inzette. Andere auto's moesten voor hem uitwijken en voetgangers sprongen opzij terwijl de man de rit over de stoep vervolgde. Hij reed daarna over de voet van de bijrijder toen zij de wagen verliet. Na een waarschuwingsschot is de man alsnog aangehouden.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.