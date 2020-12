Op de fiets van Rotterdam naar Slovenië: 'Dit is wat ik graag doe'

Henk van Dillen vertrok een kleine twee weken geleden vanuit de Rotterdamse Tarwewijk en zit nu in Zwitserland. Met het vliegtuig? Nee! Op de fiets. En zijn tocht stopt daar niet. Eindbestemming is namelijk Slovenië.

Twaalf dagen geleden stapte hij op de fiets om zichzelf uit te dagen in de Alpen. Via België en Frankrijk is hij langs de grenslijn naar Zwitserland gefietst. "Ik ben nu hoog in de Alpen", vertelt Van Dillen aan Radio Rijnmond. "Ik zit op 1800 meter hoogte."

Hoe hoger, hoe kouder

Dinsdag is een rustdag voor de fanatieke fietser. "Gisteren heb ik de hele dag de Juliërpass beklommen." Met de fiets dus. "Die is 2283 meter hoog. En hoe hoger je komt, hoe kouder het wordt..." Een zware tocht, waar voor zijn gevoel geen einde aankwam. "Je ziet die weg slingeren en denkt telkens, als ik déze slinger heb gehad ben ik er. En iedere keer als je boven aan de slinger bent, komt er weer een nieuwe."

Met de rustdag zit de fietser in een hostel (waar het vanwege corona heel rustig is), maar normaal gesproken brengt hij de nachten door in een tentje. "Ik fiets voor vijf à zes dagen en dan slaap ik alleen in de natuur."

Barre omstandigheden heeft hij nog niet gehad: sneeuw is hij immers nog niet tegengekomen. "Ik heb al wel in vriestemperaturen geslapen", vertelt Van Dillen. "De laatste twee nachten was het -5 's nachts." Toch wil de fietser vérder.

Op zoek naar...

Hij is namelijk op zoek naar sneeuw. "Ik had twee doelen voor deze tocht. Ik wilde het Nietzsche-huis bezoeken; ik heb namelijk de afgelopen tijd veel van zijn boeken gelezen en ben best wel aanhanger van zijn filosofie. Dat huis heb ik gisteren bezocht!"

"Het andere doel is om verder de Alpen in te gaan", vervolgt Van Dillen. "Ik wil meer de sneeuw in, dat is wat ik heel graag doe." Zulke bizarre tochten onderneemt hij namelijk wel vaker. In 2015 fietste hij in bijna een jaar van de Erasmusbrug naar Singapore en in 2018 reed hij in een maand tijd van Sint Petersburg naar het Noorse Alta.

Deze tocht moet hem uiteindelijk naar Slovenië brengen, maar wanneer hij daar aankomt weet hij nog niet. "Ik heb nu tien fietsdagen gehad, maar wat nu komt is redelijk onvoorspelbaar. Het hangt af van de weersomstandigheden en of het bijvoorbeeld te hard sneeuwt. Ik hoop wel in twee weken bij het kuststadje Koper uit te komen", besluit Van Dillen.