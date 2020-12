Stressende 65-plussers: 'Vergeet niet dat je óók van binnen rimpelt'

Huisarts Jeanette Caljouw ziet de stress- en spanningsklachten van gepensioneerden toenemen, ten opzichte van toen ze nog werkten. "Ieder mens is natuurlijk anders, maar ik zie wel dat 65-plussers met meer lichamelijke klachten komen. ze hebben het heel druk en vragen meer van zichzelf dan ze aankunnen. Of hun omgeving vraagt te veel van hen. Dan komen ze bij mij met hartkloppingen, hoofdpijn- of buikpijnklachten, of rugpijn die maar niet overgaat."

Niet meer werken

En dat terwijl je zou verwachten dat gepensioneerden het makkelijk hebben nu ze niet meer hoeven te werken. "Het is een generatie die moeilijk 'nee' kan zeggen", weet Caljouw. "Als kinderen vragen of ze op de kleinkinderen willen passen, zeggen ze vaak 'ja'. Ik zeg altijd tegen vrouwen: 'Je hebt niet voor niets een overgang.' Je bent niet gemaakt om kinderen op te voeden na je vijftigste."

"Het is heel leuk als kinderen komen, maar structureel oppassen kan soms net te veel zijn. Zeker meerdere dagen per week oppassen kan een hele klus zijn." Volgens Caljouw ligt het niet alleen aan het vaak instemmen, maar vragen 65-plussers ook veel van zichzelf. "Er is nog van alles wat moet", legt ze uit. "Mensen zitten misschien op social media, wat veel tijd kost, of hebben het gevoel dat ze dingen móeten doen omdat het nog kan."

Rimpelen van binnen en buiten

Een vakantie naar Spanje bijvoorbeeld, omdat het nu nog kan. "Dan heb ik even een error. Hoezo zou je dat doen 'omdat het nog kan'. Je moet dingen doen omdat jij het wíl. Als jij eigenlijk liever naar de Veluwe zou gaan, dan doe je dat toch. En dan kan je niet meer naar Spanje, boeiend. Doe wat je nu wil en waar jij je prettig bij voelt."

Ook het vieren van je verjaardag is op je zeventigste een stuk inspannender dan op je twintigste. "Vraag bijvoorbeeld een van je kinderen om je te helpen", tipt de huisarts. "Je rimpelt aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant. Naarmate je ouder wordt, word je ook minder flexibel. Daar is niets mis mee; er komen ook weer andere dingen voor terug en het is wat het is." Maar belangrijk is om dat te accepteren.

Nee zeggen

"We blijven namelijk wel mensen. Als jij meer van jezelf vraagt dan je aankan, krijg je spanningsklachten. Lichamelijk, maar ook mentaal: je bent prikkelbaarder, kan minder hebben en bent vergeetachtig. En als je op leeftijd en vergeetachtig bent, denk je algauw dat je dement begint te worden. Hup, weer een stressfactor erbij."

Om dat allemaal te voorkomen moet je volgens Caljouw aan jezelf denken. "Kijk wat je nu echt wil en niet wat je denkt dat je omgeving wenst. Maak keuzes en het belangrijkste: leer 'nee' zeggen."