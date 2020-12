Twee miljoen euro subsidie om logistiek in Rotterdam slimmer en schoner te maken

Ondernemers in Rotterdam die een plan hebben om onder meer de pakketbezorging en de winkelbevoorrading in de stad efficiƫnter of uitstootvrij te maken, kunnen vanaf dinsdag een aanvraag indienen voor een subsidie. De gemeente trekt hier twee miljoen euro voor uit.

In 2050 mogen er in Rotterdam geen voertuigen meer rijden die vervuilende stoffen uitstoten. In aanloop hiernaartoe neemt de gemeente al een paar maatregelen.

Geen CO2

Zo komt er in 2025 een zogeheten Zero Emissie Zone: een gebied in de stad waar bijvoorbeeld winkels en bouwplaatsen alleen nog maar bevoorraad mogen worden met bestel- en vrachtwagens die geen CO2 uitstoten. Deze zone geldt niet voor particulieren.

De subsidieregeling moet ondernemers helpen om zich op de maatregelen voor te bereiden. Elk vernieuwend, concreet en op korte termijn uitvoerbaar idee om de stadslogistiek efficiënter of uitstootvrij te maken, komt in aanmerking voor de subsidie.

De gemeente wil op haar beurt kennis en ervaring opdoen met deze projecten. Bij goede resultaten bestaat de kans zelfs dat deze ideeën verder uitgerold worden door de stad.

Tot 31 december 2022 kunnen ondernemers een plan indienen.