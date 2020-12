Wordt de mondkapjesplicht nageleefd? We gingen op pad met de boa's

Vanaf 1 december is het dragen van een mondkapje verplicht in openbare binnenruimten, dus ook in winkels. Samen met de buitengewoon opsporingsambtenaren (kortweg: boa's) Filimon Gebremeskel en William Giezen ging Rijnmond op pad om te kijken of mensen zich houden aan de mondkapjesplicht. "We zijn er blij mee, want nu geldt het voor iedereen."

De boa's kunnen mensen die geen mondkapje dragen voorlopig nog niet beboeten, omdat de administratie nog niet op orde is. De politie kan dat wél. De boete bedraagt 95 euro. Normaliter zouden de boa's op de eerste dag van de nieuwe regel niet handhaven. De bewustwording van de verplichting vinden Filimon en William op dat moment belangrijker.

"We gaan in gesprek met ondernemers met de vraag of zij ergens tegenaan lopen", vertelt Gebremeskel. "Of dat er mensen moeilijk doen bij het binnentreden zonder mondkapje. We gaan mensen ook ervan bewust maken dat de mondkapjesplicht is ingegaan."

Tekst gaat verder onder de reportage:



'Ik wist het niet'

Wanneer we door de drukke winkelstraat van de Groene Hilledijk in Rotterdam lopen, merken we dat het winkelpersoneel en de ondernemers in de winkels bijna allemaal een mondkapje op hebben. Dat geldt ook voor de bezoekers van de winkels. Soms is er één winkelbezoeker die geen mondkapje op heeft. Die wordt dan aangesproken door boa's Filimon en William.

Zo heeft bijna iedereen in een bekende sigarenwinkel een mondkapje op. De manager van de zaak merkt wel dat mensen toch onverschillig zijn. "Ze lopen zonder mondkapje, terwijl ik soms het vermoeden heb dat zij wel weten dat het moet. Maar zij hebben er dan maling aan."

Een eindje verderop loopt een jongeman in een döner-kebabzaak. Zonder mondkapje. Hij wordt vervolgens aangesproken door de boa's. Geen probleem, vindt hij. "Ik wist niet dat je vanaf 1 december een mondkapje op moest doen. Nu weet ik het."

'Dat maakt ons werk makkelijker'

We rijden vervolgens door naar een bioscoop in de buurt van De Kuip. De boa's zien dat de bezoekers allemaal een mondkapje dragen. Eén mannelijke bezoeker doet dat niet, waarna het bioscooppersoneel hem erop aanspreekt. Filimon en William zijn daar blij mee en geven de manager van de bioscoop daar de complimenten voor.

Ook bij een Rotterdamse supermarkt is er één klant zonder mondkapje. Boa's Filimon en William spreken hem hierop aan, wat uitmondt in een discussie omdat de man vond dat hij als er als enige uit werd gepikt. Maar hij wás ook de enige. "Ik kreeg de indruk dat hij zich een beetje overvallen voelde", zegt Filimon.

De boa's hebben in het verleden vaker negatieve reacties gekregen van mensen over het opzetten van een mondkapje. "Mensen willen duidelijkheid. Ze vonden het dan raar dat de één wel en de ander niet een mondkapje op had. Maar nu is de mondkapjesplicht voor iedereen. Dat maakt ons werk makkelijker."

Luister hieronder naar de radioreportage over de boa's, die de mondkapjesplicht moeten naleven: