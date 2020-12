Wek- en weerbericht van woensdag 2 december

Wat je misschien gemist hebt:

Twee mannen van 17 en 22 jaar oud zijn dinsdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam-Zuidwijk. Dat gebeurde op de Schakerlo.



Eén jongere die drie messen inleverde. Dat was de oogst van een inleveractie waarbij jongeren in Spijkenisse ongestraft hun messen konden inleveren. Deze actie was één van de manieren waarop Spijkenisse probeert jongeren bewust te maken hoe gevaarlijk het is om een mes te dragen.



Maar een aantal dagen heeft het kunstwerk van voetballer Diego Maradona op de muur aan het Schuttersveld in Rotterdam-Crooswijk geprijkt.



Dick Advocaat stopt na dit seizoen als trainer van Feyenoord. Dat heeft hij laten weten aan de clubleiding. Hij maakt dit ruim voor het einde van het seizoen bekend, om Feyenoord zo ruim de tijd te geven een nieuwe trainer te zoeken.