A15 tussen Rotterdam-Charlois en IJsselmonde weer open na ongeluk

Tussen Rotterdam-Charlois en Rotterdam IJsselmonde is de weg ruim drie kwartier volledig afgesloten geweest om de rommel op te ruimen. Rond 08:00 uur werd de weg weer vrijgegeven.

Rond 08:10 uur gebeurde tussen het Beneluxplein en de afslag Heijplaat een aanrijding. Hierdoor waren twee rijbanen afgesloten. Dit had gevolgen voor het verkeer dat vanuit de Beneluxtunnel (A4) over de A15 richting Ridderkerk of de afslagen Heijplaat en Charlois wil. Rond 08:40 uur was de weg weer vrij.