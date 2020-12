Wie wordt de nieuwe trainer van Feyenoord? Het grote speculeren is begonnen

Nu Dick Advocaat bekend heeft gemaakt na dit seizoen te stoppen als trainer bij Feyenoord, moet technisch directeur Frank Arnesen aan de bak. Feyenoord heeft voor komend seizoen een nieuwe trainer nodig. Het grote speculeren over de opvolging van Advocaat is al begonnen.

In de diverse media en op Social Media gaan al vele namen rond. Een vijftal namen komt daarbij tot op heden het vaakst voorbij. Sommige van die trainers zitten momenteel zonder club, anderen zullen ergens losgeweekt moeten worden.

Wim Jonk

Wim Jonk haalde als speler de top bij Ajax, Internazionale en PSV en is bij FC Volendam bezig aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. Hij begon daar in 2019. Jonk heeft al regelmatig contact met technisch directeur Frank Arnesen, waardoor bijvoorbeeld de deal met Francesco Antonucci gesloten werd. Die middenvelder is gekocht door Feyenoord, maar speelt nog een jaar op huurbasis aan De Dijk. Jonk is van oudsher een adept van de filosofie van Johan Cruijff, hetgeen ook te zien is aan de speelwijze van Volendam.

Jon Dahl Tomasson

Tomasson was als speler zeer succesvol bij Feyenoord en won de landstitel in 1999 en de UEFA Cup in 2002. Na AC Milan en VFB Stuttgart keerde hij terug bij Feyenoord om zijn spelersloopbaan af te sluiten in 2011. Twee jaar later begon hij als trainer, eveneens in Rotterdam, bij Excelsior. Na een korte periode vertrok hij naar Roda JC, waarmee hij degradeerde en werd ontslagen. Als assistent-trainer bij Vitesse en het nationale team van Denemarken ontwikkelde Tomasson zich verder, om nu als hoofdtrainer bij Malmö succesvol te zijn. Recent werd hij kampioen van Zweden bij de club, waar wij nog een lang artikel over schreven.

Ook het trainerschap bij Feyenoord en zijn band met Arnesen kwam ter sprake, al hield Tomasson tactisch de kaken op elkaar.

Henk Fraser

De huidige trainer van Sparta wordt al langer gelinkt aan Feyenoord en dat is niet onlogisch. Fraser heeft een succesvol verleden als speler bij Feyenoord, ligt goed bij de achterban en heeft zich bewezen als tactisch sterke trainer. Voor zijn periode bij Sparta werkte hij al bij diverse andere eredivisieclubs als ADO Den Haag en Vitesse en een stap naar de Nederlandse top lijkt een logisch vervolg.

Het grootste obstakel voor een terugkeer van Fraser in De Kuip lijkt hem te zitten in het vorige vertrek van de coach. Hij werkte bij de jeugdopleiding en is daar na wat problemen niet op de meest prettige manier weggegaan. Sommige collega's uit die periode werken nog steeds bij Feyenoord, waardoor zijn terugkeer mogelijk niet binnen heel de club breed gedragen wordt.

Dirk Kuijt

Dirk Kuijt is ooit beloofd om trainer van Feyenoord te mogen worden. Dat gebeurde nadat hij de club als speler in de kampioenswedstrijd op spectaculaire wijze naar de landstitel schoot. Als trainer maakte hij zijn eerste schreden bij het hoogste jeugdelftal van Feyenoord, maar sportief was dat nog geen doorslaand succes. Kuijt heeft nu een jaar vrijaf om bij diverse trainers in de keuken te kijken. Of hij (nu al) wordt aangesteld als trainer valt te bezien, maar de banden tussen Kuijt en Feyenoord zijn nog altijd nauw.

Mark van Bommel

De laatste naam in dit lijstje is misschien een opmerkelijke. Oer-PSV'er Mark van Bommel, zonder club na zijn ontslag in Eindhoven, werd getipt door Willem van Hanegem. De Kromme denkt dat hij uitstekend bij Feyenoord zou passen, omdat hij vroeger als speler het benodigde gif in zich had.