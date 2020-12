Rob Baan over nieuwe trainer Feyenoord: 'Kuijt moet eerst elders meters maken'

We spreken op Radio Rijnmond met Baan over het nieuws dat Advocaat na dit seizoen stopt als trainer in De Kuip. "Eigenlijk vind ik het niet echt een goed moment om dit bekend te maken, maar hij werd er zo vaak naar gevraagd, dat hij die duidelijkheid nu maar gegeven heeft. Gezien de successen die hij nu behaalt had ik hem geadviseerde nog even te wachten."

Baan heeft wel duidelijke gedachtes over de nieuwe trainer van Feyenoord. "Kandidaat nummer 1 op mijn lijstje voor Feyenoord zou Henk Fraser zijn," zegt Baan. "Samen met John de Wolf, dat zou een uitstekend koppel zijn. En ik zou er nog een derde oud-Feyenoorder in de persoon van Jon Dahl Tomasson aan toevoegen." Het zijn namen die veel voorbij komen.

"Feyenoord moet zich eerst versterken in de winterstop en spelers fit houden. In de toekomst zijn Fraser en De Wolf in staat om Feyenoord op het niveau te houden waar zij zich graag willen begeven."