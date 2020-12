Speciaal team in Dordrecht moet winkeldrukte in goede banen leiden

Dordrecht neemt een speciaal team in de arm om de drukte van afgelopen Black Friday te voorkomen. Afgelopen weekeinde moesten winkels in het centrum eerder dicht vanwege ‘onverantwoorde drukte’. De verwachting is dat het ook de komende weken druk wordt in de winkelstraten.

"We hebben in de afgelopen maanden veel ervaring opgedaan om de drukte in goede banen te leiden", zegt Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht en voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. "Met het crowdmanagementbureau hebben we extra handen met ervaring. Zij geven met bijvoorbeeld matrixborden aan wat wel en niet kan en zorgen voor spreiding als het op bepaalde plekken druk wordt."

Volgens Kolff is afgelopen weekeinde geprobeerd om mensen eerst te waarschuwen en de drukte beheersbaar te houden. "We waren niet verrast door de drukte, omdat dat vrijdag ook het geval was, maar zaterdag bleek dat het veel te vol werd.

Omdat waarschuwingen geen zin bleken te hebben, moesten de winkels dicht."



Het noodbevel kwam om drie uur in de middag en iedereen moest om vier uur de winkels verlaten. "Daarmee gaven we een signaal aan mensen om weg te blijven uit het winkelcentrum en mensen die er waren, moesten langzaam naar huis."

Anders dan 'Black Friday'

Hoewel de decembermaand ook een drukke periode is, is dat volgens Kolff toch anders dan 'Black Friday' waar winkels stunten met kortingen om zoveel mogelijk klanten te trekken. "Voor sint- en kerstinkopen heb je langer de tijd. Tegelijkertijd bereiden we ons voor om de drukte in goede banen te leiden. Mensen worden opgeroepen om gericht en alleen te winkelen en niet te gaan 'funshoppen'. Dat zorgt ervoor dat alles open blijft. Anders grijpen we weer in."

Volgens Kolff doet de gemeente er alles aan om te faciliteren dat winkels open blijven en mensen alles kunnen kopen wat ze nodig hebben. "Maar of dat ook echt lukt, hangt van ons gedrag af. Dus neem je verantwoordelijkheid. Als je ziet dat het ergens te druk is, ga dan terug naar huis. Ons gedrag moet er uiteindelijk toe leiden dat winkelen mogelijk blijft."