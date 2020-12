Rotterdamse wethouder wordt weer even fysiotherapeut

Sven de Langen is gediplomeerd fysiotherapeut. Door een personeelstekort zijn op de revalidatie-afdeling van Laurens op dit moment tientallen bedden leeg. Het gevolg is dat mensen die corona hebben gehad onnodig lang in het ziekenhuis blijven liggen, terwijl die ook verzorgd zouden moeten kunnen worden op de revalidatie-afdeling.

Voormalig minister van zorg Bruno Bruins riep eerder dit jaar mensen die voorheen in de zorg hebben gewerkt op om bij te springen, nu de druk op de zorg groot is. Wethouder De Langen hoopt ook dat zijn dag in de week bij Laurens hem als wethouder zorg en volksgezondheid meer inzicht kan geven in wat er in de zorg extra nodig is.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de zorg bij Laurens. Het werk van De Langen daar heeft dus geen bijzondere gevolgen voor zijn werk als wethouder. Hij krijgt er ook niet voor betaald. De Langen kan die ene dag per week vrijmaken omdat veel werkbezoeken door corona niet doorgaan. In geval van spoed is de wethouder beschikbaar voor het stadhuis.