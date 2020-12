POLL: Wie moet de nieuwe trainer van Feyenoord worden?

Dick Advocaat stopt na dit seizoen als trainer van Feyenoord. Het is nog niet duidelijk wie de nieuwe trainer wordt. Wie is volgens jou de perfecte kandidaat?

Laat jouw mening horen en stem op onze poll.

Advocaat maakt zijn vertrek ruim voor het einde van het seizoen bekend, om Feyenoord zo de tijd te geven een nieuwe trainer te zoeken. Ook wil hij hiermee een einde maken aan de speculaties over zijn toekomst.

Niet alleen Advocaat, maar ook assistent-trainer Cor Pot verlaat na dit seizoen Feyenoord. "Als Dick gaat, dan ga ik ook. We zijn één met elkaar", laat Pot aan Rijnmond weten.

Speculaties

Er wordt druk gespeculeerd op verschillende media. Een vijftal namen komt daarbij het vaakst voorbij: Wim Jonk, Jon Dahl Tomasson, Henk Fraser, Dirk Kuijt en Mark van Bommel. Sommigen zitten momenteel zonder club, anderen zullen ergens losgeweekt moeten worden.

Van Hanegem heeft zijn voorkeuren

Clubicoon Willem van Hanegem heeft ook zijn mening gegeven over de opvolger van Dick Advocaat. Volgens hem is Henk Fraser een logische opvolger. "Ik vind het gek dat Henk in al die jaren hiervoor nooit in the picture kwam. Maar als ik een naam aandraag, kiest Feyenoord die meestal niet, dus daarom zeg ik niet dat Fraser het moet worden. Maar dat hoop ik wel", zegt hij.

Van Hanegem staat ook positief tegenover Mark van Bommel als nieuwe coach van Feyenoord. Hij vindt dat Van Bommel bij de club zou passen.