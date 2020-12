Toornstra en Malacia terug op trainingsveld Feyenoord

Jens Toornstra en Tyrell Malacia zijn teruggekeerd op het trainingsveld van Feyenoord. In aanloop naar het Europa League duel met Dinamo Zagreb trainde het duo weer voluit mee. Toch is het niet zeker dat zij ook beiden in de basis zullen starten.

Toornstra kreeg afgelopen weekend rust tegen FC Utrecht en lijkt het duel met de Kroaten wel te gaan halen. Malacia speelde op 8 november zijn laatste wedstrijd en is herstellende van een heupblessure. De vraag is of het verstandig is om hem 90 minuten te laten spelen tegen Dinamo Zagreb.

De nood op de linksbackpositie is echter hoog. Feyenoord verwacht niet dat het dit jaar nog gebruik kan maken over Ridgeciano Haps. De linksback ontbreekt nog altijd op de training en inmiddels gaan de wildste verhalen rond over hem. Duidelijk is dat hij geen corona heeft, maar niemand weet wat er precies met Haps aan de hand is.

Versterkt middenveld

Bart Nieuwkoop ontbrak woensdag nog op het trainingsveld. De rechtsback is nog ziek, maar is sowieso geschorst tegen Dinamo Zagreb. Hetzelfde geldt voor Nicolai Jørgensen. De verwachting is dat Advocaat kiest voor Steven Berghuis en Bryan Linssen in de aanval en dat hij speelt met een versterkt middenveld, bestaande uit Mark Diemers, Orkun Kökcü, Jens Toornstra en João Teixeira.

Feyenoord-Dinamo Zagreb begint donderdag om 18.55 uur en is uiteraard live te volgen via Radio Rijnmond.