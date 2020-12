Politie houdt elf verdachten aan voor betrokkenheid grootschalige invoer drugs via Haven Rotterdam

Bij invallen in 23 huizen, twee bedrijfspanden en drie kluizen in een bank in onder meer Barendrecht en Rotterdam vond de politie 269 kilo cocaïne, 300.000 euro contant geld, zestien voertuigen, één boot, luxe kleding, horloges, sieraden. Alles is in beslag genomen.

Het onderzoek begon nadat in april 4200 kilo cocaïne werd onderschept in de haven van Antwerpen. Daarbij werden toen al veertien andere verdachten aangehouden.

Uit onderzoek bleek een autoverhuurbedrijf in Barendrecht mogelijk een faciliterende rol te hebben gespeeld bij de invoer van drugs, zoals het leveren transportmiddelen met verborgen ruimtes. Ook onderzocht de Zeehavenpolitie in Rotterdam een mogelijk corrupte medewerker van een rederij, die geholpen zou hebben bij de invoer van de drugs in België.

De aangehouden verdachten zijn tussen de 20 en 33 jaar en maken deel uit van één groep, waarbij elk een afzonderlijk rol bekleedde.