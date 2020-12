Na ontslag weer snel aan de slag: deze evementenmedewerkers deden het

“Dit is mijn nieuwe werkplek.” Kees de Jong wijst naar de eettafel in zijn woonkamer en de bloemen die hij heeft gekregen van zijn nieuwe werkgever: de Gemeente Rotterdam. Hij is pas een week werkzaam, Laptop en telefoon heeft hij net afgehaald. Ondanks dat hij thuiswerkt voelt het volgens Kees al “als een warm bad”.

Eurovisie Songfestival

In zijn nieuwe functie als communicatiemedewerker gaat hij zijn pijlen richten op het Eurovisie Songfestival. Een project waar hij bij zijn vorige werkgever, Rotterdam Ahoy, ook mee te maken had. Hij werkte daar vijftien jaar lang op de marketingafdeling. “Ik ken het project door en door en nu zitten we weer bij elkaar aan tafel. Het is mooi en bijzonder dat het nog mogelijk is.”

Kees de Jong

Als Désirée Elens uit haar huidige kantoor kijkt, ziet ze het Nieuwe Luxor een plek waar ze 22 jaar heeft gewerkt en werd ontslagen. “Een heel verdrietige week”, noemt ze de tijd erna. "Ik was best angstig om na zo lange tijd weer de arbeidsmarkt op te gaan."

Theater Walhalla

Ze kreeg vrij snel de vacature van programmeur bij Theater Walhalla onder de ogen. Een tijdelijke functie. Na een goed gesprek werd het haar huidige baan. "Ik ben zo fijn terechtgekomen en vind het fijn dat ik mijn oude werkgever nog door het raam in de gaaten kan houden."

Désirée Elens

Via hun netwerk hebben Kees en Désirée vrij snel weer een doorstart gemaakt. Maar wat kan je doen als de wind niet meezit en je niet kan terugvallen op een netwerk? Jacqueline Toxopeus is arbeidsmarktadviseur bij het UWV. Volgens haar heeft iedereen een netwerk maar is daar niet bewust van. "Kijk bijvoorbeeld eens op social media. Daarnaast kan je als je werkloos bent ook gebruik maken van het netwerk van het UWV."

Banen in de regio

Sectoren in de regio waar veel werk in te vinden is zijn volgens haar de zorg en techniek al moet je voor de laatste wel geschoold zijn.

Door de naderende Brexit is volgens Toxopeus de Rotterdamse Douane ook een potentiele werkgever omdat ze moeten opschalen.

Terug naar Désirée en Kees. De covidperiode gaat ooit eindigen en evenementen mogen ooit weer doorgan. Staan de deuren dan nog voor hun open? "Ik weet net wat de toekomst gaat brengen",m zegt Kees. Voor Désirée is het een afgesloten hoofdstuk. "Ik ga zien wat dit nieuwe avontuur mij brengt."