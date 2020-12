A13/A16: 115 miljoen duurder en jaar later open

De A16 Rotterdam, de verbindingsweg tussen de A13 en de A16, wordt een jaar later, in 2025, pas geopend. Ook lopen de aanlegkosten voor het Rijk op met een bedrag dat ligt tussen de 115 en 130 miljoen euro. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer gemeld.

Het aanvragen van watervergunningen bij de hoogheemraadschappen Delfland en Schieland-Krimpenerwaard kostte meer tijd dan verwacht. Onduidelijk was of aan de vergunningsvoorwaarden konden worden voldaan wat betreft chlorideconcentraties en PFAS in het gebied waar de rijksweg wordt aangelegd. Inmiddels is dat wel gelukt en zijn de vergunningen gegeven.

De vertraging leidde tot het aanpassen van de planning. De nieuwe afspraken worden volgens de minister van Infrastructuur en Water binnenkort in contracten vastgelegd.