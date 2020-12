Megawoontoren op de plek van monumentale graanfabriek Katendrecht; 1500 nieuwe woningen

Het fabrieksterrein van Codrico op Rotterdam-Katendrecht gaat op de schop. De monumentale fabriek en de gebouwen eromheen moeten plaatsmaken voor woonruimte, waaronder een nieuwe woontoren van 220 meter. Dat is hoger dan de Zalmhaventoren, maar minder hoog dan de nog te bouwen woontoren naast het Hofplein. In en om de fabriek komen in totaal 1500 woningen. Door de metamorfose is het straks ook mogelijk om over het nu nog afgesloten deel langs de kade van de Rijnhaven te lopen.

De helft van de 1500 nieuwe woningen komt volgens wethouder Kurvers in het betaalbare segment. Dat is voor koopwoningen tot 310 duizend euro, voor huurwoningen maximaal duizend euro per maand. 150 van de woningen worden sociale huurwoningen. Om die te realiseren heeft de gemeente 11 miljoen euro aan het Rijk gevraagd.

De metamorfose van het fabrieksterrein van 1,8 hectare bestaat uit een woontoren, een wandblok en een gebouw op het veld naast de fabriek, maar er komen ook kantoren, winkels, horeca en plek voor cultuur.

Minder vrachtverkeer

In de fabriek wordt nu nog graan verwerkt voor veevoer en de voedselindustrie. Doordat die activiteiten van Katendrecht verdwijnen, zal er ook minder vrachtverkeer zijn. Waar nu nog een derde van het wateroppervlakte van de Rijnhaven gebruikt wordt door de beroepsvaart, is straks ook recreatie op dat deel van het water mogelijk. Er komt ook een strand en een drijvend stadspark in de Rijnhaven, die volgend jaar voor een deel wordt gedempt.

Het monumentale deel van het complex - de fabriek zelf - wordt helemaal gerestaureerd. Daar komt een deel van de woningen in. De groen verlichte kubus op het dak blijft behouden.

Door de metamorfose is er in de Rijnhaven ook plek voor een Maritiem Centrum. Dat moet een plek worden voor maritieme ondernemers, wetenschap en cultuur.

De herontwikkeling wordt ontworpen en uitgevoerd door architectenbureau Powerhouse Company en projectontwikkelaar RED Company.