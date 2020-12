Dierenambulance Rotterdam gered van ondergang

Het is de dierenambulance Rotterdam gelukt om het pand aan de aan de Cartesiusstraat in Rotterdam-Zuid te kopen. Woensdagochtend kregen de beheerders symbolisch de sleutel.

Voor de dierenambulance was het de afgelopen maanden erop of eronder. De vrijwilligers kregen van de gemeente de keuze. Ze moesten het onderkomen kopen of kwamen vanaf 1 december op straat staan. Mede door giften en financiële steun van de gemeente kunnen ze doorgaan met het redden van dieren in nood.

In september trokken de vrijwilligers van dierenambulance nog aan de noodklok. Ze hadden een wonder nodig. Er was nog 50 duizend nodig. Door de coronacrisis verliep de inzameling voor het benodigde geld wat moeizaam. "Het wonder kwam van meneer Benvenido van Schaik van Leefbaar Rotterdam", zegt Joke Boot, die in 1988 begon met de Dierenambulance.



Van Schaik heeft een motie ingediend bij de gemeenteraad en vroeg om 50 duizend euro om de dierenambulance te redden. "We vonden het heel belangrijk dat de dierenambulance behouden bleef", zegt Van Schaik en hebben daarom de gemeente gevraagd om te helpen."

Vloerverwarming voor de dieren

Ondertussen kwamen ook giften binnen en was er nog maar 30 duizend euro nodig. "Dat bedrag hebben we gisteren betaald en is het pand officieel van ons", zegt Joke. "Het resterende bedrag gebruiken we voor renovatie. Zo komt er vloerverwarming in het verblijf van de dieren."

"Het is erg leuk dat de vrijwilligers die dieren in nood helpen, vandaag zekerheid hebben en hier kunnen blijven", zegt wethouder Bert Wijbenga. Volgens hem hebben zij hard gewerkt om dierenambulance te redden en is hij blij dat de gemeente daar een bijdrage aan heeft kunnen leveren.

Joke heeft er altijd vertrouwen in gehad dat het goed zou komen. "Ik heb er niet wakker van gelegen dat het niet zou lukken. Ik ben altijd positief geweest", zegt Joke. "Ik wil ik iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd, bedanken."