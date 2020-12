Politie stuit op crystal meth in Vlaardings laboratorium, straatwaarde drugs: vijf miljoen euro

De politie heeft dinsdag in Vlaardingen een crystal meth-laboratorium ontmanteld. Er zijn tientallen kilo's drugs in beslag genomen. De partij heeft een straatwaarde van vijf miljoen euro.

De zaak kwam aan het rollen na de vondst van een laboratorium in Zoetermeer. De recherche begon daarna een onderzoek naar vijf mensen uit Delfgauw, Den Haag, Voorburg en Rotterdam. Dinsdagmorgen rond 06:00 uur viel de politie vijf woningen en een bedrijfspand in Vlaardingen binnen.

Naast de drugs nam de politie grote hoeveelheden cash geld, twee vuurwapens, vijf auto's en waardevolle spullen in beslag.

Na de inval zijn de drugs vernietigd in een verbrandingsoven.

Crystal meth is een zwaar verslavende harddrug, die je kunt roken, spuiten of snuiven. Het middel geeft een langdurige roes van euforie en zelfvertrouwen, en is populair op seksfeestjes. Gebruikers zijn na de 'high' vaak zeer 'down', waardoor er vaak opnieuw ingenomen wordt.

Crystal meth werd onder meer bekend door de Netflix-serie Breaking Bad, waarin een scheikunde leraar met longkanker een dubbelleven leidt. In het geheim maakt hij crystal meth.