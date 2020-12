Frankie Dros deed als kind aan heftig kattenkwaad: 'Dit was niet top, mijn excuses'

De Rotterdamse festivalorganisator Frankie Dros (32) vertelt in de nieuwe aflevering van Ja Toch! Niet Dan?, te zien in dit bericht en op tv, openhartig over zijn leven. In het programma beantwoordt hij stellingen: is iets tof of niet? Op de stelling 'jeugdzondes' komt hij met een bijzondere ontboezeming op de proppen.

"Ik was een laatbloeier", vertelt Dros. "Tot mijn zestiende rookte ik niet, ik dronk ook niet. Maar wat deden mijn vrienden en ik wel? Wij gingen paniek zaaien. Zo noemden we dat toen. We kochten een paar dozen eieren en gingen door een wijk heen rijden om eieren op ruiten te gooien. Eigenlijk een soort kattenkwaad uithalen. Kun je nagaan: dat was onze vrijdagavond-besteding."

Niet veel later zou hij als dj en festivalorganisator in het nachtleven terechtkomen. In Ja Toch! Niet Dan? vertelt hij daar ook over: Frankie doet uit de doeken hoe hij geïnspireerd raakte door een bezoek aan Now & Wow, de club van Ted Langenbach, en hoe hij daarna zelf ook evenementen ging organiseren. Dros organiseert al jaren onder meer het Blijdorp Festival en baat tegenwoordig ook Containerbar Noord uit, een horecagelegenheid op het Noordplein in Rotterdam. Die is nu tijdelijk dicht, net als alle horeca in Nederland.

Aan 'paniek zaaien' doet hij al jaren niet meer. Dros is net vader geworden van zoon Woody en leeft tegenwoordig een braver leven in Rotterdam-Noord, de wijk waar hij in deze aflevering overigens de loftrompet over steekt. "Voor ons was het paniek zaaien top. Voor de mensen die hun ruiten vol kregen met eieren: niet top. Excuses."

De aflevering met Frankie Dros is nu te bekijken in dit bericht en woensdagavond op tv, iets na vijven. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Eerdere afleveringen van Ja Toch! Niet Dan?, met gasten als Joke Bruijs, Ivo Opstelten, Bertus Barbier, Paul Elstak, Rachel Kramer en Shirma Rouse zijn ook te zien.