GGD start 4 januari nog niet met massavaccinatie tegen corona

De GGD gaat op 4 januari niet al massaal vaccineren tegen corona. Minister Hugo de Jonge kondigde aan dat, als alles meezit, op 4 januari de eerste vaccins kunnen worden uitgedeeld aan bepaalde risicogroepen. Dat ligt vooralsnog bij huisartsen en verzorgingshuizen. Wel hopen GGD'en in januari een begin te kunnen maken met het vaccineren van de doelgroep waar zij verantwoordelijk voor zijn: iedereen tussen de 18 en 60 jaar zonder onderliggende gezondheidsklachten.

De GGD Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond zeggen dat er in januari voldoende vaccins zullen zijn voor een deel van de meest kwetsbare groepen. Maar daarmee kan nog niet worden begonnen met massaal vaccineren. In de tussentijd bereidt de GGD zich voor op het moment dat ze wel aan de slag kunnen.

Draaiboeken klaar

Tien jaar geleden zijn voor de Mexicaanse griep al draaiboeken gemaakt voor massavaccinatie. Die worden nu bijgewerkt. Een groot verschil is dat toen iedereen binnen kon lopen in grote sporthallen, bij het coronavaccin moet iedereen nog altijd afstand van elkaar houden. Ondertussen zijn GGD'en aan het zorgen dat er, zodra het kan, genoeg mensen beschikbaar zijn om de prikken uit te delen.

Nederland verwacht deze maand een miljoen vaccins van BioNTech/Pfizer. Omdat voor een vaccin twee doses nodig zijn, komt het erop neer dat daarmee 450 duizend mensen kunnen worden ingeënt.

Het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) moet nog beoordelen of het vaccin van BioNTech/Pfizer echt geschikt is voor ouderen, kwetsbare mensen en zorgmedewerkers. Het kan zijn dat het vaccin voor de doelgroep 18-60 jaar een ander vaccin is, zegt de GGD.

Makkelijker voorbereiden

Omdat de testlocaties vooralsnog moeten blijven, kunnen die niet zomaar worden omgebouwd tot vaccinatielocaties. Toch zegt de GGD Zuid-Holland Zuid dat op deze massavaccinatie makkelijker is voor te bereiden dan op testen. Met name omdat de vraag daarna ineens explodeerde.

Toch is er nog veel onduidelijk, met name wanneer er hoeveel vaccins beschikbaar zijn. Ook de opslag van de vaccins - ver onder het vriespunt - vormt een uitdaging, maar daar buigt het ministerie van VWS zich al over.

Overigens houdt de landelijke GGD een flink grotere slag om de arm. Tegenover de NOS zegt de landelijke GGD er in het huidige scenario van uit te gaan dat het vaccineren van niet-risicogroepen vanaf augustus start.