Om de rust te bewaren vertelde Dick Advocaat dat hij stopt bij Feyenoord: 'Er moet een jongere trainer komen'

Een opwelling was het niet, maar plots besloot Dick Advocaat om dinsdag bekend te maken dat hij na dit seizoen stopt als trainer van Feyenoord. Al een maand geleden maakte hij zijn beslissing bekend aan technisch directeur Frank Arnesen. "Ik denk ook dat het beter is voor Feyenoord als er een jongere trainer voor een jonge groep staat."

Eigenlijk zou Dick Advocaat maar een half jaar trainer zijn van Feyenoord. De clubleiding vroeg vervolgens of de 73-jarige Hagenaar een jaar door wilde gaan, waarna de Rotterdammers naar de derde plek op de ranglijst stegen en de bekerfinale gehaald. "Met veel plezier heb ik dat gedaan en werk ik nog steeds voor Feyenoord", zei Advocaat woensdag op de persconferentie. "Maar een maand geleden heb ik Frank Arnesen al laten weten dat ik er mee stop."

Advocaat voelde dat er de laatste tijd meer reuring rond zijn positie ontstond en dat er werd gespeculeerd in hoeverre dit paste met de zienswijze van technisch directeur Frank Arnesen. "Om de rust te bewaren heb ik besloten om het nu zelf te vertellen. Een maand geleden heb ik hem (Arnesen, red.) verteld dat ik ermee stopte", licht Advocaat toe, die het overigens niet zelf vooraf aan z'n spelersgroep vertelde. "Daar stond mijn bui na zondag niet naar. Ik denk ook niet dat het voor de groep uitmaakt wanneer ik het zou vertellen."

Tijd voor verjonging

De leeftijd van Advocaat speelt geen enkele rol in zijn besluit om te stoppen. Advocaat: "Ik voel mij nog hartstikke goed, maar het is genoeg. Eerlijkheidshalve denk ik ook dat er een jongere trainer moet komen met een jonge groep. Dan hoor ik daar niet meer bij. Voor mijzelf is het ook beter om het door te geven aan een ander." Over zijn opvolging heeft Advocaat wel gedachten, maar wil hij niet naar buiten treden in de media.

Sinds de aanstelling van Advocaat pakte geen enkele eredivisieploeg meer punten in de competitie dan Feyenoord. De trainer is trots op wat hij achterlaat in Rotterdam, maar plaatst ook zijn vraagtekens bij het financiële beleid van de club. "Door omstandigheden hebben we vijf of zes jongere spelers de kans gegeven. Zij zijn enorm in waarde gestegen. We doen nog steeds aardig mee, dus de groep heeft het gewoon naar behoren gedaan. Als je je individuele kwaliteiten omhoog kan gooien, ga je misschien wat langer meedoen."

Feyenoord heeft qua club een grote naam. Ook vanwege de fans. Maar financieel kunnen we al tien jaar niks doen. Dus er gaat iets verkeerd, waar dan ook. Als je ieder jaar om de week 45.000 mensen trekt en dan nog kan je niet hetzelfde doen als PSV of Ajax...dat vind ik jammer. Het is geweldig om hier te werken, maar het is wel teleurstellend als je telkens hoort dat er niks kan. De TD heeft daar niks mee te maken. Het zit veel hoger."

Europa League

Je zou het bijna vergeten, maar Feyenoord speelt donderdag een enorm belangrijk duel in de Europa League. Als er wordt gewonnen van Dinamo Zagreb en CSKA Moskou wint van Wolfsberger AC plaatsen de Rotterdammers zich voor de volgende ronde. Zeker is dat Tyrell Malacia in de basis begint, evenals Jens Toornstra en Orkun Kökcü.

Advocaat: "Met uitzondering van de wedstrijd tegen de Oostenrijkers vind ik dat we het zeer goed hebben gedaan in Europa. Waar het precies in zit weet ik ook niet. Dat ze meer gemotiveerd zijn misschien. Als ze hetzelfde kunnen brengen als tegen Moskou maken ze een goede kans."

Schimmige Haps

Grote afwezige blijft Ridgeciano Haps. Online gaan de wildste verhalen de rondte, bijvoorbeeld dat hij in de gevangenis zou zitten. Feyenoord wil niet teveel ingaan op de situatie van haar linksback. "Ik vind het vervelend dat mensen rare dingen schrijven", zegt Advocaat er over. "Hij komt over één of twee weken wel weer terug. Maar insinueren dat-ie in de gevangenis zit, vind ik wel heel ver gaan. Ik heb wel contact gehad met de familie. Maar als je in de gevangenis zit, mag je er niet bij", besluit Advocaat lachend. "Maar dat is dus niet zo."