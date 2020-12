RET deelt 1900 coronaboetes in half jaar uit

Vervoersbedrijf RET heeft sinds de invoering van de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer per 1 juni bijna 1900 boetes uitgedeeld. Per overtreding in het openbaar vervoer moet 95 euro worden betaald.

September (552) en oktober (524) waren de 'topmaanden'. In november zakte het aantal bekeuringen naar 297. "Een eenduidige oorzaak is niet aan te wijzen. Wat zou kunnen meespelen, is dat het ingaan van de verscherpte maatregelen half oktober voor een hernieuwd bewustzijn over de regels bij de reiziger heeft gezorgd", zegt een woordvoerder van de RET.

Per 1 juni moeten reizigers een mondkapje in een voertuig van het openbaar vervoer dragen. De boa's van de RET begonnen in eerste instantie met waarschuwen. Daarom werden die maand slechts dertig bonnen uitgeschreven. In juli steeg het aantal boetes naar 253.

Vanaf 1 december moet het mondkapje ook in stations, op perrons en bij haltes worden gedragen.