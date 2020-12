RIVM: 765 nieuwe coronabesmettingen in regio, twee mensen overleden

Het RIVM meldt de afgelopen 24 uur 765 nieuwe coronabesmettingen in de regio Rijnmond. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van een dag eerder, toen 396 nieuwe positieve gevallen werden gemeld. Maandag waren er 534 besmettingen, zondag 806.

In het afgelopen etmaal zijn twee mensen overleden. Ze kwamen uit Rotterdam en Ridderkerk. Dit dodental is het laagste sinds 13 november.

Er zijn elf personen uit de regio opgenomen in het ziekenhuis. Dat waren er dinsdag achttien en een dag eerder 17.

De meeste besmettingen in de regio waren in Rotterdam (283). Daarna volgden Dordrecht (70) en Schiedam (40).

Landelijk zijn er 4942 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er 879 meer dan dinsdag. Het aantal positieve tests verschilt altijd per dag, onder meer omdat er niet elke dag evenveel mensen getest worden.

Regiocijfers

Het aantal nieuwe coronagevallen in de gemeenten, gevolgd door het totaal sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 8 - 921

Albrandswaard: 13 - 1255

Barendrecht: 14 - 2119

Brielle: 10 - 521

Capelle aan den IJssel: 20 - 2823

Dordrecht: 70 - 5047

Goeree-Overflakkee: 21 - 1531

Gorinchem: 26 - 1358

Hardinxveld-Giessendam: 12 - 697

Hellevoetsluis: 9 - 1127

Hendrik-Ido-Ambacht: 13 - 1262

Hoeksche Waard: 17 - 2754

Krimpen aan den IJssel: 13 - 1225

Lansingerland: 31 - 2374

Maassluis: 7 - 1392

Molenlanden: 21 - 1562

Nissewaard: 22 - 3386

Papendrecht: 13 - 1099

Ridderkerk: 20 - 1949

Rotterdam: 283 - 34613

Schiedam: 40 - 4109

Sliedrecht: 19 - 942

Vlaardingen: 38 - 3698

Westvoorne: 1 - 399

Zwijndrecht: 24 - 1931

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?