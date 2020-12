Toornstra over stoppen Advocaat bij Feyenoord: 'Had het wel verwacht'

Jens Toornstra las dinsdag dat hij volgend seizoen een andere trainer krijgt. Heel verbaasd was de middenvelder niet. "Ergens had ik het wel verwacht. Alleen qua timing misschien niet helemaal. Maar hij is op een dusdanige leeftijd dat hij een keer stopt."

Toornstra bereidt zich met Feyenoord voor op de belangrijke wedstrijd tegen Dinamo Zagreb. Hij denkt niet dat het nieuws rondom het stoppen van zijn trainer de voorbereiding op dat duel overschaduwt. Volgens Toornstra heeft het ook voordelen dat het nu al bekend is. "In die zin is het misschien wel goed dat het vroeg bekend is gemaakt. Nu kan er alvast gekeken worden naar volgend seizoen."

100% fit

Tegen FC Utrecht bekeek Toornstra de wedstrijd vanaf de tribune. Nu is hij naar eigen zeggen weer volledig fit. "Tegen Fortuna had ik een 'momentje' in mijn hamstring. Daarna kon ik tegen Moskou niet alles voor 100 procent doen wat ik wilde. Met het oog op komend programma leek het mij en de medische staf verstandig om de wedstrijd tegen Utrecht over te slaan. Om morgen en de wedstrijden hierna weer wel honderd procent te zijn."

