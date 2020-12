Je kan deze feestdagen jouw 'geluksmoment' op het stadskantoor van Schiedam laten projecteren

De feestdagen vieren in gezelschap van vrienden en familie wordt lastig dit jaar. Het spelbrekende coronavirus haalt de kerst wel, dus verzonnen ze in Schiedam iets bijzonders. Foto's van Schiedamse geluksmomentjes worden geprojecteerd het stadskantoor. "Je kunt als baken over de stad schijnen deze kerstvakantie", zegt Catrien Schreuder van het Stedelijk Museum Schiedam.

"Dit is een tijd in het jaar dat mensen samenkomen en vrij intieme momenten met elkaar organiseren, etentjes, familiebijeenkomsten en dat kan nu allemaal niet. We vragen de mensen nu een foto van een persoonlijk geluksmomentje in te leveren en die dan met de hele stad te delen. Je hoeft niet perse Schiedammer te zijn maar er moet wel een Schiedamse link zijn", vertelt Schreuder. "Ik heb zelf een foto uit mijn jeugd van mijn Molukse stieffamilie ingestuurd. Ik mocht in Molukse kleding meefeesten en dat is voor mij heel bijzonder geweest."

Kerstvakantie

Op de website van het museum wordt uitgelegd hoe mensen mee kunnen doen. "We starten in de kerstvakantie en als het duister wordt, worden de foto's als dia's vertoond op het gebouw. Je bent dus een seconde of vijftien beroemd. Het ligt eraan hoeveel foto's we binnen krijgen, maar we hopen veel, zodat we flink kunnen variëren", vertelt Catrien Schreuder die zelf in Utrecht woont, maar in Schiedam werkt. Het project 'Jouw foto in het licht' duurt tot 3 januari 2021.

Geluksmoment

Kunstenaars-collectief 'Light Up Collective' gaat het project uitvoeren. "Zij zijn gespecialiseerd in 'video-mapping' en ze kunnen zo hele gebouwen omtoveren in een soort lichtkunstwerk. Het hele gebouw wordt gevuld met een projectie." Inmiddels komen de eerste foto's al binnen bij het museum. "Mensen moeten wel in een paar regels het geluksmoment op de foto duiden. Die verhalen delen we dan op onze website. Tot nu toe zijn heel persoonlijke foto's binnen. Het kan variëren van een vakantiekiekje tot een familiefoto, een trip naar het buitenland of een foto met vrienden. Je moet het geluksmoment van degene die de foto heeft opgestuurd echt voelen."

Dia-avondjes

"Wij hopen heel erg dat je er toevallig tegenaan loopt of een avondwandeling maakt. Je kunt het van een hele grote afstand zien dus we hopen dat het als een soort baken in de stad zal zijn dus heel anders dan de dia-avondjes van vroeger", lacht Schreuder. De Schiedamse geluksmomentjes zijn in de donkere dagen rond Kerst dagelijks te zien van 17:00 uur tot 21:00 uur.

