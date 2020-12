Ulrich (25) rijdt al maanden dagelijks een kwartier om in zijn rolstoel vanwege een kapotte metrolift

Al vier maanden lang moet rolstoelgebruiker Ulrich Oron uit Rotterdam-Delfshaven omreizen om op zijn werk in Schiedam te komen. De lift op metrostation Vijfsluizen, een station vanaf waar hij zijn werk zowat kan zien, is namelijk al die tijd al kapot. En laat dat nou net de enige optie zijn voor hem het perron op en af te kunnen. "Dan ben ik dus ├ęcht opgesloten", vertelt de 25-jarige Rotterdammer over de huidige situatie.

Bellen, een brief sturen naar de gemeente, de noodknop op het station: het bracht allemaal nog geen oplossing. En hoewel de Rotterdammer zichzelf inmiddels heeft aangeleerd hoe hij veilig met de roltrap kan gaan met zijn rolstoel, biedt dat op veel stations ook geen uitkomst.

"Negen van de tien keer heb je een roltrap, maar hier niet", zegt hij, wijzend naar station Vlaardingen-Oost. "En aan de kant van Vijfsluizen waar ik eruit moet, is ook geen roltrap. Dan moet ik dus wel met een lift, anders sta ik echt opgesloten."



Kwartier langer

Daarom reist Oron al die tijd al enorm om, terwijl station Vijfsluizen één minuut van zijn werk af is. Hij maakt nu gebruik van station Vlaardingen-Oost - waar de lift wél werkt - en moet vervolgens nog een kwartier met zijn rolstoel rijden naar zijn werk bij de Zorgcentrale in Schiedam.

"Ik heb van alles en nog wat geprobeerd, maar dat heeft helaas niet veel teweeg gebracht", verzucht hij. "De RET geeft ook aan dat het een groter probleem is om op te lossen. Het is nu afwachten en hopen dat ze het snel oppakken. Althans, snel... dat is een verkeerd woord. Ik hoop in ieder geval dat het opgelost wordt, ook voor andere mensen die misschien een rollator hebben of afhankelijk zijn van de lift."

Tekst gaat verder onder de reportage



Bediening op afstand

De RET laat in een reactie weten dat de lift een tijdje in gebruik is geweest, maar daarna weer buiten dienst is gesteld vanwege problemen met de intercom en de bediening op afstand. "Concreet betekende dit dat we geen contact konden maken met een persoon, die is ingesloten in de lift, en dat we niet op afstand de liftdeuren konden openen. Daarom is de lift buiten bedrijf gesteld."

De reparatie is daarna te lang blijven liggen, zegt de RET. "Bovendien bleek de oplossing lastig en moest er een nieuwe oplossing worden ontwikkeld. Dat heeft veel tijd gekost en dat betreuren wij. We vinden het terecht dat de reiziger dit heeft aangekaart."

De RET zegt alles op alles te zetten om de lift weer in gebruik te nemen. "De lift wordt op 14 december gerepareerd en is op 14 december klaar."