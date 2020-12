Huisartsen: begin januari is te snel voor start coronavaccinaties

"Een beetje wishful thinking." Zo noemt huisarts Jako Burgers van het Nederlands Huisartsengenootschap en huisarts in Gorinchem de datum 4 januari als startdatum voor de inentingen tegen het coronavirus. Hij reageert daarmee op minister De Jonge, die opperde dat de eerste spuiten net na het nieuwe jaar de arm in zouden kunnen.

Het vaccin dat het snelst geleverd kan worden, komt van farmaceutisch bedrijf Pfizer. En daar zit 'm nou net de crux, zegt Burgers. Want om het Pfizer-vaccin op te slaan, zijn in de huisartsenpraktijken extra koelkasten en vrieskisten nodig. Die rompslomp zien de artsen niet zitten. Ze willen best tegen corona gaan enten, maar alleen met een vaccin dat eenvoudig te bewaren is.

"We balen ontzettend van deze pandemie en willen dat het zo snel mogelijk over is. Maar hoe en wanneer we precies kunnen gaan starten, is dus nog echt de vraag", zegt Burgers.

Verpleeghuizen

"Ik weet niet hoe instellingen als verpleeghuizen voorbereid zijn", vervolgt hij. "Daar zijn misschien meer mogelijkheden om het vaccin van Pfizer wel goed te bewaren. Maar ook daar moet nog steeds over gesproken worden. Dus die 4 januari is prachtig en ik snap dat de minister zegt dat we met z'n allen nu echt vaart moeten gaan maken. Maar de praktische uitvoering is - ook in instellingen - nog wel lastig."

En een ander vaccin dan dat van Pfizer? Dat moet natuurlijk eerst goedkeuring krijgen en ook in grote hoeveelheden beschikbaar zijn, zegt Burgers. "Zodat we in onze praktijk iedereen kunnen inenten en niet hoeven te selecteren. Zo van: jij wel en jij niet. Persoonlijk denk ik dat het om die reden al heel mooi is als we begin februari met vaccineren kunnen gaan beginnen."

Grens naar 70?

Personen van boven de zestig en mensen met een kwetsbare gezondheid komen als eerste aan de beurt. Kortom: de groep die ook wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse griepprik. "Maar het kan best zijn dat die grens in eerste instantie wordt opgeschoven naar mensen van boven de zeventig", meldt de huisarts uit Gorinchem.

Voor de hele operatie gaat dezelfde procedure gelden als voor de griepprik. "De artsen bepalen zelf de datum en moeten daarvoor een locatie regelen. Soms moeten andere openbare ruimtes worden gereserveerd. De uitnodigingsbrieven moeten de deur uit en er moet voldoende personeel zijn. De hele voorbereiding van de griepprik; daar beginnen we meestal al in augustus, september mee. Dat zal in dit geval wel wat korter kunnen zijn, want het is het uitrollen van een bestaande procedure. Maar het moet wel allemaal gebeuren."

Voor de griepprik komt zeventig à tachtig procent van de genodigden opdagen, weet Burgers. "Sommige mensen komen later nog een vaccinatie halen. Maar vanaf 1 december is het hele griepprikgebeuren door de bank genomen klaar. De coronavaccinaties door huisartsen zouden half maart/april afgerond kunnen zijn."

Toch houdt Burgers nog graag een slag om de arm. "Hou me ten goede. Want er moet nog heel veel gepraat en besloten worden."