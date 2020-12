Ambitieuze jongeren doen gooi naar titel Jong Haventalent

Met een laatste charme-offensief proberen drie jonge Rotterdamse professionals op de valreep stemmen binnen te slepen voor de titel Jong Haventalent 2021. De jongeren presenteren zich op sociale media in een videoclip en laten zich horen in een podcast. Tom Schouten (RST), Eveline Vrij (EuroNordic) en Jan van Dinther (Siemens) zijn de drie finalisten die begin november door een jury zijn geselecteerd. De genomineerden krijgen een maand de kans om de kiezer voor zich te winnen. Dat doen ze door te laten zien dat ze een passie voor de haven hebben en graag een jaar lang het visitekaartje van de Rotterdamse haven en stad willen zijn. Ze stelden zich uitgebreid voor in de PortCast, een wekelijkse podcast over de Rotterdamse haven. Deze podcast wordt gepresenteerd door Lars Wijnhoven en is te beluisteren op het kanaal van Jong Havenvereniging

Technisch bestuurskundige Jan van Dinther vertelt in de PortCast dat hij altijd op de fiets door de Waalhaven naar de middelbare school ging en zo gefascineerd raakte voor de haven. Hij heeft zichzelf opgegeven voor Jong Haventalent, om ook jongeren die zich met de energietransitie bezig houden voor het voetlicht te brengen. Hij hoopt hen te inspireren om wat brutaler te zijn bij het uitspreken van ideeën, en dat ervaren medewerkers ze steunen met realistische feedback.

Van Dinther werkt nu een jaar bij Siemens en ontwikkelt software om allerlei energieprocessen te verduurzamen. Zo bedacht hij een programma waarmee huishoudens slim kunnen handelen op de energiemarkt. “Je kan de opbrengst van je zonnepanelen bijvoorbeeld verkopen aan de buurman of zelf opslaan in een batterij. Wij maken daarvoor het algoritme zodat je daar niet zelf over hoeft na te denken.”

Haven-dna

De 28-jarige Eveline Vrij groeide op in Rozenburg, en kreeg het haven-dna van haar ouders mee die bij raffinaderij Gunvor en chemieconcern Huntsman werk(t)en. Zelf werkt ze sinds april van dit jaar op de commerciële afdeling van logistiek bedrijf EuroNordic Logistics. Ook zij heeft zichzelf opgegeven voor Jong Haventalent, maar is ook door iemand anders aangemeld. Zij streeft naar meer diversiteit in de haven.

“Ik geloof erin dat juist in tijden van crisis en recessie een balans tussen mannen en vrouwen in een topbestuur tot betere resultaten leidt. Dus naast dat het voor gelijkheid zorgt, is het ook bevorderlijk voor de business. Het wordt nog steeds niet als normaal gezien dat je als vrouw in de haven werkt. Terwijl het voor vrouwen ook een hele mooie wereld is om in te werken.”

Paplepel

De derde finalist is Tom Schouten (29). Hij heeft een IT-achtergrond en werkt als projectleider bij de RST-terminal. De liefde voor de haven kreeg hij met de paplepel ingegoten. Zijn vader werkte vroeger op een scheepswerf. Hij ging met Tom ook naar het Maritiem Museum en terminals in de haven. Zelf kreeg Tom een bijbaantje bij RST en nu, na acht jaar, werkt hij er nog. "De chaos, de dynamiek, het contact met de chauffeurs en de Rotterdamse mentaliteit: dat is het helemaal voor mij."

Tom is aangemeld door een relatie van Havenbedrijf Rotterdam, maar wist meteen wat zijn visie moest worden: hij wil de jongeren uit de stad dichter naar de haven krijgen. "Vroeger kwam de helft van het personeel van Zuid. Dat is niet meer, dus ik zou met scholen willen kijken of we ze enthousiast kunnen krijgen. We hebben straks ook jonge programmeurs nodig om de slimste haven van de wereld te worden."

Jury

De zoektocht naar Jong Haventalent is een jaarlijks terugkerend initiatief van de Jong Havenvereniging. Wie de titel wint treedt een jaar lang op als boegbeeld bij evenementen. Inspireren en verbinden, luidt de opdracht. De jury bestaat uit eerdere Jong Haventalenten en Havenmannen/Havenvrouw van het Jaar: Harold Linssen, Mai Elmar, Peter Goedvolk, Jan Valkier en Koen Jellema.

De jury let bij de beoordeling op het profiel, kennis van de haven en de motivatie van de kandidaten. Stemmen kan nog via de site van Havenvereniging Rotterdam. Het Jong Haventalent 2021 wordt woensdag 16 december bekend gemaakt tijdens de Dag van de Haven.