Ambulance Wens rijdt 15-duizendste rit: 'Marijke heeft genoten in het Dolfinarium'

Stichting Ambulance Wens heeft woensdag de vijftienduizendste wens in vervulling doen gaan. Een terminaal zieke vrouw mocht backstage in het Dolfinarium in Harderwijk.

Ambulancewens is een groep van zo'n 270 medisch geschoolde vrijwilligers. Met speciale ambulances zorgt de Rotterdamse stichting er sinds 2007 voor dat de laatste wensen van terminale patiënten werkelijkheid worden.

Kees Veldboer is de oprichter van Stichting Ambulancewens. Hij is trots op de mijlpaal. "We zijn blij dat we met een grote groep enthousiaste vrijwilligers zoveel mensen hebben kunnen helpen. Een krappe drie jaar geleden deden we de tienduizendste wens en vandaag alweer de vijftienduizendste. Je kunt wel zien dat we aardig wat wensen vervullen."

Tijd om uitgebreid bij de vijftienduizendste rit stil te staan was er woensdag overigens niet. "Ik heb de patiënt net thuis gebracht", zegt Veldboer iets na 16:30 uur vanuit zijn ambulance. "Dus ik ben nu onderweg naar huis."

Als vorsten ontvangen

De 60-jarige Marijke uit Dinxperloo gaat de boeken in als de persoon om wie het bij de mijlpaal allemaal draaide. "Ze heeft niet lang meer te leven en wilde heel graag nog een keer naar het Dolfinarium. Dat was lastig, vanwege de coronamaatregelen", vertelt Veldboer.

"Gelukkig hebben we goede banden met Harderwijk. Dus we hebben gebeld en zijn daar vandaag als vorsten ontvangen. Marijke heeft een privérondleiding gekregen en is heel dicht bij de dolfijnen en walrussen geweest. De dolfijnen hebben een soort showtje gegeven en kwamen heel dicht bij haar. En later werden, buiten, de walrussen gevoerd. Marijke heeft er heerlijk van kunnen genieten."

Tekst gaat verder onder de foto



In deze coronatijd hoeft de stichting niet vaker 'nee' te verkopen, zegt Veldboer. "Maar wat we wel merken, is dat we minder aanvragen binnenkrijgen. Mensen zijn toch bang om met hun hele familie op pad te gaan, denk ik. Er zijn ook instellingen voor terminale mensen, die zeggen: 'je kunt niet weg, want wie weet wat je weer mee naar binnen brengt als je terugkomt'. Daarnaast kun je gewoon niet meer naar voetbalwedstrijden, musicals, en zo. Dus het is allemaal wel wat lastiger om te doen."



Zelf is Ambulance Wens goed uitgerust om veilig te werken, stelt Veldboer. "We werken veel samen met de ambulancedienst van Zuid-Holland-Zuid. Daar krijgen we beschermende pakken van. We volgen echt het protocol dat bij de ambulancedienst ook gebruikt wordt. De vrijwilligers mogen ook zelf bepalen of ze wel of niet met een Covid-patiënt gaan rijden. En over zo'n Covid-afdeling zeggen wij: je kunt beter daar lopen dan in de supermarkt tegenwoordig."

Een handje van de paus

"Iedere wens is bijzonder", zegt de oprichter van de stichting. Toch zijn er een paar die hem speciaal zijn bijgebleven. "De zeeman die nog een keer ging varen met de Spido. En de mevrouw die graag de paus wilde zien. Toen zijn we naar Rome gereden en heeft ze de paus een handje kunnen geven."