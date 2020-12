Martin moet de carbidtraditie dit jaar helaas laten schieten

Carbidschieten op oudjaarsdag is een traditie in Abbenbroek in de gemeente Nissewaard. Dit jaar wordt voor het eerst in dertien jaar met deze gewoonte gebroken. De gemeente heeft een verbod op het carbidschieten ingesteld.

Doordat er er dit jaar geen vuurwerk mag worden afgestoken, was de verwachting dat carbidschieten populair zou worden. Een landelijk verbod haalde het niet. Carbidschutter Martin Buitendijk is er nuchter onder. "Na het vuurwerkverbod zagen we het wel een beetje aankomen."

Dubbelloops carbidkanon

Hij staat in een weiland voor een groot dubbelloops carbidkanon dat nog minimaal dertien maanden niet gebruikt gaat worden. "Vroeger begon het bouwen al in september." Vergunningen voor het carbidschieten waren al ingediend bij de gemeente.

Er was zelfs een variant waarbij mensen vanaf de weg in vakken in hun auto's mochten toekijken. Normaliter trekt het carbidschieten een paar honderd man op een dag. "Ze zijn bang dat er vijfhonderd man in het weiland staan door het vuurwerkverbod."