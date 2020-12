Ic's gaan op grote schaal data delen om zorgkwaliteit te verbeteren

De intensive cares in Nederland gaan op grote schaal samenwerken. Door het delen van duizenden gegevens van de meetapparatuur waar de patiënt aan gekoppeld is, moet de kwaliteit van de zorg worden verbeterd. Ook moet op die manier een soort algoritme worden opgesteld, om de medische situatie van patiënten te kunnen voorspellen.

Intensivisten zien jaarlijks enkele honderden patiënten, terwijl op de ic's in Nederland jaarlijks tachtigduizend mensen worden geholpen. De gegevens - dertigduizend datapunten per patiënt per dag - worden nu nog niet gedeeld. Maar daar komt verandering in, vertelden Diederik Gommers van het Erasmus MC en Paul Elbers van het Amsterdam UMC woensdagavond bij de talkshow OP1. Het zou gaan om een wereldprimeur.

"Je kan van deze datapunten leren met computers. Een schat aan data is een schat aan informatie", zegt Elbers. Het gaat bijvoorbeeld om data van de beademingsmachine, dialysemachine of hart-longapparaten. "Dat komt dan automatisch in een systeem."

Patronen

Intensivisten maken elk uur enorm veel beslissingen bij een patiënt. Moet er medicatie worden gegeven of niet, moet er vocht of bloed worden toegediend of moet de bloeddruk worden verhoogd of verlaagd zijn slechts enkele voorbeelden. Daar zit veel onzekerheid bij. Een computer kan in de toekomst op basis van al die gegevens patronen ontdekken en dan misschien gaan voorspellen dat de bloeddruk van een patiënt binnenkort omlaag gaat en daarover tijdig de verpleegkundigen informeren.

"Dat zou ook voor de verpleegkundigen comfortabeler zijn. Nu staan er zoveel mensen aan een bed omdat een situatie van een patiënt kan verslechteren", zegt Gommers. "Met dee analyse van die datapunten kan de computer misschien zeggen als er iets gaat gebeuren."

"Elke bijdrage die zo'n algoritme kan leveren of dat wij kunnen leren van statistische technieken, zou fantastisch zijn", zegt Elbers. Dat dat nu nog niet gebeurd, is volgens Gommers heel logisch: "De intensive cares zijn best conservatief. We merken hoe moeilijk onze systemen in de verschillende ziekenhuizen op elkaar aansluiten. Waarom konden we bijvoorbeeld ook niet op één knop drukken om te zien hoeveel ic-bedden we hadden?"

Het plan voor de samenwerking valt in goede aarde bij de ic's in het land. Volgens de artsen gaven 66 ic's aan meteen te willen meedoen en zijn er later nog eens 45 aangesloten. Steun van de zorgverzekeraars is er ook. "Ze zien dat de patiënt er beter van wordt en dat het gaat om de kwaliteit van de zorg", zegt Gommers.