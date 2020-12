Wek- en weerbericht van donderdag 3 december

Vandaag is het bewolkt met af en toe regen en motregen. Het wordt 7 graden en er staat een matige en vanmiddag aan zee (vrij) krachtige zuidenwind. Vanavond en vannacht is het bewolkt en blijft het regenachtig. Het koelt niet verder af dan een graad of 5. De zuiden- tot zuidoostenwind waait matig tot vrij krachtig en langs de kust krachtig.