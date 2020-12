Het is dit jaar 35 jaar geleden dat de apk voor personenauto's werd ingevoerd. Een feestje dat de Rijksdienst voor Wegverkeer weliswaar bescheiden vierde en een gebeurtenis waar ook weggebruikers niet de champagneflessen voor hebben ontkurkt, maar volgens Jos van der Drift van de ANWB en tevens Rijnmond-expert is dit wel iets bijzonders. "De apk is nog springlevend en doet nog steeds zijn werk!"

De apk (algemene periodieke keuring) is destijds ingevoerd om verkeersonveilige of milieuonvriendelijke auto's eruit te pikken. Jaarlijks worden zo'n 7,4 miljoen personenauto's gecheckt. Een verplichte keuring, waarvan de keuringsfrequentie in de loop der jaren wel is gewijzigd.

"Moderne auto's zijn nu eenmaal duurzamer, veiliger en milieuvriendelijker en gaan langer mee", zegt Van den Drift. "Nieuwe benzineauto's hoeven nu pas na vier jaar voor hun eerste keuring, daarna één keer om de twee jaar. Diesels, die in verhouding meer uitstoot hebben, komen na drie jaar voor de eerste keuring en daarna elk jaar. In grote lijnen spreek je dus over een jaarlijkse verplichte keuring."

Tijdens een apk wordt op allerlei zaken gelet voor de minimale verkeersveiligheid, zoals de remmen, schokdempers en banden. Maar ook de uitstoot van uitlaatgassen en de kilometerstand worden meegenomen. "Het is echt een momentopname. Er zit zoveel meer achter die apk waar mensen geen weet van hebben. De keurmeester heeft hier dagelijks een klus aan."

En zo'n apk is voor heel wat mensen beangstigend, weet de expert. "Sommigen gaan liever naar de tandarts dan dat ze een apk laten uitvoeren. Die gaan met knikkende knieën naar de garage, want ze zien al een enorme rekening verschijnen. Maar als je thuis door simpele controles - bijvoorbeeld het checken van de banden, verlichting en ruitenwissers - al wat dingen kan uitsluiten, ga je meer beslagen ten ijs."

Jaarlijks wordt wel het een en ander aangepast in de regelgeving rondom apk's en auto's worden veiliger, maar Van der Drift weet zeker dat de apk een blijvertje is. "Ook als elektrische auto's de overhand gaan nemen: daar zitten ook remmen en banden onder die door de keuring moeten."