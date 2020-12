Giovanni van Bronckhorst tijdens de bekerhuldiging in het seizoen 2017/2018

Oud-Feyenoordtrainer Giovanni van Bronckhorst keert terug naar Nederland. Hij heeft ontslag genomen bij Guangzou R&F in China. Ook Jean Paul van Gastel, zijn assistent, heeft ontslag genomen. De Nederlanders 'missen hun familie' in Nederland.

Ook video-analist Yori Bosschaart en conditietrainer Arno Philips keren terug naar Nederland.

Van Bronckhorst werd vorig seizoen elfde in de Chinese Super League. Hij was één jaar werkzaam in Guangzou.