Rotterdamse spelontwikkelaar: 'Bordspellen populairder dan ooit'

Zo ook het Rotterdamse Identity Games dat bordspellen ontwikkelt. "Het gaat inderdaad heel goed, de omzet is erg gestegen", zegt Jan-Maurits Duparc van Identity Games. "Mensen spelen veel meer spellen dan voor corona, maar we merkten sowieso dat bordspellen steeds populairder werden. Mensen hebben het gehad om de hele tijd naar hun scherm te staren en zoeken naar meer gezelligheid."

Volgens Duparc zijn het vooral families die door corona veel thuis zitten, op elkaar aangewezen zijn en op zoek gaan naar gezelligheid. Familiespellen gaan dan ook als warme broodjes over de toonbank. "Als je kinderen aan het einde van de dag vraagt wat ze het leukste vonden, noemen ze niet het uurtje dat ze achter hun laptop zaten. Met zo'n spel hebben ze alle aandacht van hun ouders die anders ook met eigen dingen bezig zijn."

Niet alleen families, ook jongvolwassenen lijken deze bezigheid helemaal te hebben gevonden. Bij elkaar komen met vrienden zit er even niet in, maar volgens Duparc zijn er genoeg studenten die met elkaar in één huis wonen en met twee, drie of vier man bordspellen aanschaffen om gezellig samen te spelen.

Spelontwikkelaars zijn druk bezig met het bedenken van nieuwe spellen. Of corona daar een thema in wordt? "We zijn altijd het hele jaar bezig met het bedenken van nieuwe dingen. Maar een spel is bedoeld om afleiding te geven. Mensen willen ontsnappen aan de werkelijkheid. Dan is het niet de bedoeling om ze met de corona te confronteren."