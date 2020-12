Hoogheemraadschap op zoek naar diervriendelijke manier om rivierkreeftjes te vangen

Het Hoogheemraadschap van Delfland roept de hulp in van het publiek bij de bestrijding van de Amerikaanse rivierkreeft. Het waterschap vraagt mensen ideeën in te sturen voor een goed gereedschap waarmee de kreeftjes gevangen kunnen worden.

De rivierkreeftjes zijn al langer een plaag in de wateren. De eerste beestjes werden gespot in Den Haag, waar ze waarschijnlijk zijn gedumpt uit een aquarium. In de jaren daarna hebben ze zich verspreid over een veel groter gebied en komen ze ook in onze regio voor.

"Het aantal rivierkreeften neemt met name de laatste jaren explosief toe", zegt Marcel Belt van het Hoogheemraadschap. "Deze diertjes vreten zo'n beetje alles weg in zo'n sloot. Visjes, kikkers en zelfs planten knippen ze door. Soms houd je aan het einde een hele dode sloot over."

Aanpak

Zelf mogen mensen de rivierkreeftjes niet vangen. "We gaan een proef doen met het intensief vangen van de kreeften, maar onze huidige vangwerktuigen zijn eigenlijk niet geschikt", gaat Belt verder. "Want daarmee worden alleen de grote beesten gevangen en worden te veel andere dier- en plantensoorten uit het water gehaald."

Belt: "Er zit veel kennis in de maatschappij. We hopen dat er ideeën komen voor het beste vangtuig. Iets dat heel praktisch is en efficiënt. Zodat de kleine rivierkreeftjes niet blijven zitten. Iets dat diervriendelijk is en geen andere dieren uit de sloot vangt. Voor het beste idee hebben we duizend euro over."

Via het platform winnovatie.nl kunnen mensen tot 12 januari hun idee of ontwerp indienen.