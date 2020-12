Feyenoord speelt vanavond in de Europa League tegen Dinamo Zagreb. De Rotterdammers hebben een kleine kans om zich in de vijfde speelronde al te plaatsen voor de volgende ronde.

De ploeg van trainer Dick Advocaat moet dan zelf winnen van de Kroaten en hopen op een zege van CSKA Moskou tegen Wolfsberger AC. Feyenoord staat na vier wedstrijden tweede in groep K van de Europa League met vijf punten. Tegenstander Dinamo Zagreb is koploper met acht punten en Wolfsberger AC en CSKA Moskou staan onder Feyenoord met respectievelijk vier en drie punten. Alle clubs kunnen nog overwinteren in Europa. De eerste twee ploegen gaan door.

Natuurlijk is Feyenoord - Dinamo Zagreb vanavond live te volgen op Radio Rijnmond en in onze app. Het duel begint al om 18:55 uur. De uitzending start vlak voor de wedstrijd en duurt tot 22:00 uur. Presentator is Dennis Kranenburg. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel doen in de Kuip verslag van het belangrijke Europese duel van de Rotterdammers.

Luister live mee met de uitzending:



Er is ook een liveblog rondom dit duel:



Wil je meepraten over Feyenoord-Dinamo Zagreb? Laat dan hieronder een reactie achter.

LIVE: Feyenoord - Dinamo Zagreb (0-0)

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Spajic, Senesi, Malacia; Diemers, Toornstra, Kökcü; Berghuis, Linssen, Narsingh