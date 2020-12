Cash en drugs gevonden bij politieinval in Rotterdam

De politie heeft dinsdag elf verdachten opgepakt bij drugs-invallen in Rotterdam en Gouda. In de woning aan de Bergweg werden versnijdingsmiddelen en 130 duizend euro aan contant geld gevonden.

In een pand in Gouda en in een auto die voor dat pand geparkeerd stond, werd tien kilo drugs gevonden. Waarschijnlijk gaat het om harddrugs.

De verdachten komen uit Gouda, Rotterdam en Capelle aan den IJssel. Ze zijn tussen de 20 en 35 jaar oud. Een vrouw werd ook opgepakt, maar had niets met de zaak te maken.