Huisartsen: wij mogen geen verklaring over mondkapjes afgeven

Huisartsen in de regio hebben deze week tal van telefoontjes gekregen van mensen die een verklaring willen dat ze geen mondkapje hoeven te dragen. "Zo'n verklaring mogen we helemaal niet afgeven", zegt huisarts Henk Hoogervorst, voorzitter van de huisartsenkring Rotterdam.

"Het is niet dat de telefoon roodgloeiend staat", legt Hoogervorst verder uit. "Maar vooral dinsdag kregen we aardig wat verzoeken. Nu neemt het inmiddels wel wat af." Hoogervorst zegt dat hij zeker niet de enige is, die dit soort verzoeken heeft gekregen. "Andere huisartsen hoor je er ook over. Het is best vervelend, want het kost wel tijd om mensen te overtuigen dat we zoiets echt niet mogen afgeven."

Richtlijn

Hoogervorst wijst erop dat er landelijke richtlijnen zijn dat artsen geen verklaringen ondertekenen over een gezondheidstoestand. "We tekenen bijvoorbeeld ook niet als iemand op vakantie een gebroken been op loopt of een verklaring voor een school. Want door zo'n verklaring komt de relatie tussen arts en patiënt onder druk te staan."

Het verbaast Hoogervorst dan ook dat de overheid op de pagina over de mondkapjesplicht schrijft dat mensen die in aanmerking willen komen voor een uitzondering, een verklaring kunnen aanvragen bij de huisarts. "Ja, dat is gek. Blijkbaar kennen de ambtenaren hun regels niet."

Sinds 1 december is het dragen van een mondkapje verplicht in openbare binnenruimten en vanaf het middelbaar onderwijs. Mensen die zich niet aan die verplichting houden kunnen een boete krijgen van 95 euro.