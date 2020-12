Celstraf voor ontvoering tante uit Rotterdam

De rechter heeft 2 1/2 jaar cel opgelegd aan een man die zijn eigen tante uit Rotterdam had ontvoerd. Hij deed dat om losgeld te krijgen.

De vrouw was in februari van dit jaar onder valse voorwendselen uit haar flat gelokt een meegenomen naar Wormer. Daar werd zij twee dagen in de badkamer opgesloten .

De rechter vindt dat 159.000 euro aan losgeld moet worden terugbetaald. Hoofdverdachte Ali El A. (41) had het bedrag gekregen van de zonen van het slachtoffer, zijn neven dus.

Drie medeverdachten, die bij de ontvoering hadden geholpen, krijgen straffen van twee jaar cel (tien maanden voorwaardelijk) en 15 maanden cel (vijf maanden voorwaardelijk). Alle verdachten mogen twee jaar lang geen contact zoeken met het slachtoffer.