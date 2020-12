Speciaal cadeaupakket voor Rotterdamse kinderen in armoede

December is natuurlijk de maand van Sinterklaas en kerst en dat betekent voor heel wat kinderen vooral verwend worden met cadeautjes. Alleen is dit niet voor ieder huishouden een vanzelfsprekendheid. Daarom worden ruim 1500 Rotterdamse kinderen die in armoede opgroeien in de watten gelegd door Gemeente Rotterdam, met een speciaal cadeaupakket.

Het pakket zit bomvol leuke dingen: van knutselspullen, een voetbal en klei tot een Pathé-bon waarmee je thuis gezellig een bioscoopfilm kunt kijken. Dit om de kids even uit de dagelijkse sleur te laten ontsnappen. "Ik vind het heel leuk om deze pakketten te kunnen geven aan kinderen die in deze tijd van het jaar geen cadeau krijgen", zegt Michiel Grauss, wethouder armoedebestrijding.



Een fijne kerst voor iedereen

Hij vervolgt: "Dan is het fijn als we ze als samenleving een fijne kerst gunnen. Rotterdam is de armste stad van Nederland. Dat betekent dat er weinig is voor de kinderen. Bij hen thuis is het steeds de vraag: 'hoe redden we het qua geld' dat opgaat aan een dak boven je hoofd en eten."

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar van wie de ouders het niet breed hebben, komen in aanmerking voor zo'n cadeaupakket. Tussenpersonen, zoals bijvoorbeeld de huisarts of leraren, kunnen er een aanvragen voor een kind dat hier heel blij mee zou zijn. Maar let op: ze worden uitgedeeld tot 18 december.

Dagelijkse sleur

Stichting Sam& voor alle kinderen zet de pakketten in elkaar. Zij ondersteunen kinderen die opgroeien met weinig financiële middelen door voorzieningen te bieden op het gebied van cultuur, sport, educatie en vrije tijd.

"Wij willen kinderen uit de dagelijkse sleur halen", zegt Jörgen de Koning van Sam& voor alle kinderen. "We willen ze ook leren om meer te beleven in en om het huis. Zo geven we ze een vergrootglas en een bingokaart. Daarmee gaan ze op zoek naar dingen die thuis en buiten kunnen vinden en afvinken."

Tekst gaat verder na afbeelding



Meer dan duizend pakketten inpakken kost natuurlijk flink wat tijd. Maar de stichting krijgt hulp van een groep KLM stewards en stewardessen, die door de coronacrisis veel minder werk hebben. "Super fantastisch dat ze hier zijn", vertelt vrijwilliger Barbera Boshouwers. "Ze verzetten heel veel werk. Aan de lopende band zijn zij spullen aan het inpakken en dat geeft ons zoveel ruimte om andere dingen te doen. Geweldig."