Sparta-trainer Henk Fraser: 'Fitheid van selectie kan het verschil gaan maken'

"Het blijft frustrerend dat wij tegen PSV geen punt pakten, maar in de onderlinge wedstrijden (tegen clubs uit het rechterrijtje, red.) is het belangrijk om onze max te bereiken. In die wedstrijden moeten wij een zo goed mogelijk resultaat halen. En ook dat is niet vanzelfsprekend. We zullen ook wel een keer op onze bek gaan," zegt trainer Henk Fraser.

Wat in het voordeel van Sparta spreekt is de fitheid van de selectie. Waar veel trainers kampen met blessureleed in de selectie, is de groep van Fraser fit. De basis daarvoor is volgens hem gelegd in de voetballoze coronaperiode.

"Wij hebben in die periode een bepaalde keuze gemaakt. Wij hebben niet vier of vijf weken vrij gehad. Maar trainen, zeven dagen vrij, en dan weer tien dagen trainen. Om te proberen een bepaalde fitheid te behouden. Aan het eind van het seizoen moeten wij nog fit zijn, en niet die pijntjes krijgen."

Hij vervolgt: "Voor ons is het heel belangrijk om de groep bij elkaar te houden, dat kan het verschil maken. Goed kunnen wisselen en rekening blijven houden dat we mensen met corona kunnen krijgen. Dat is niet te hopen. Het is belangrijk om fit te zijn en fris te blijven."

Specialisten

Fraser heeft veel mensen om zich heen bij Sparta die hem daarin adviseren. "Er zijn mensen die in die zaken beter zijn, daar praten we over. Maar ik heb zelf ook voldoende ervaring om daar een beetje over mee te praten. Maar ja, ik moet wel gebruik van specialisten."

Natuurlijk ging het met Fraser ook over Feyenoord. Al jaren wordt zijn naam genoemd als toekomstige trainer van Feyenoord. Dat is, zeker nu Dick Advocaat heeft aangekondigd te stoppen, niet anders. "Ik word daar niet moe van, mensen attenderen je er wel op. Maar ik heb het uitstekend naar mijn zin bij Sparta."

"Natuurlijk heb ik ambities, ik doe mijn stinkende best, iedereen hier bij Sparta weet hoe gretig ik ben om te presteren", besluit Fraser.

Sparta - FC Emmen begint vrijdag om 20:00 uur en is live te volgen op Radio Rijnmond.