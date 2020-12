MKB Rotterdam: 'Aboutaleb stelt extra kortingen voor in daluren tegen winkeldrukte'

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb heeft aan het MKB in Rotterdam voorgesteld om extra korting te geven aan klanten in de daluren. Dat zegt Pieter van Klaveren, voorzitter van de organisatie voor het midden-en-klein-bedrijf (MKB) Rotterdam. "Winkeliers zitten daar niet op te wachten."

Sinds de drukte van het afgelopen weekend door Black Friday proberen Rotterdam en Dordrecht er alles aan te doen om herhaling te voorkomen. Winkels moesten op last van de burgemeester hun deuren eerder sluiten. Dordrecht neemt een speciaal team in de arm om de drukte van afgelopen Black Friday te voorkomen, vertelde de burgemeester van de stad, Wouter Kolff, bij Rijnmond.



"Winkeliers hebben het in de afgelopen maanden ook niet makkelijk gehad en zijn daarom blij als het druk is in de winkelstraten", zegt Van Klaveren. "Ze hebben goede maatregelen genomen en zorgen dat alles loopt zoals het hoort. Het probleem zit hem ook niet in de winkels, maar daarbuiten waar het te druk wordt." Het gevolg, namelijk de vroege sluiting van winkels, leidt volgens hem dan ook tot frustratie bij ondernemers.



Van Klaveren heeft gisteren een gesprek gehad met burgemeester Aboutaleb die druk bezig is met het treffen van maatregelen om te voorkomen dat het opnieuw de verkeerde kant op gaat. Rond deze tijd doen mensen hun sint- en kerstinkopen. De verwachting is dat het ook de komende weken druk wordt in de winkelstraten. "Aboutaleb stelde voor om in daluren extra kortingen te geven zodat de drukte gespreid wordt."

'Lekker makkelijk uitdelen'

Maar dat zien de ondernemers niet zitten. "Daarin verschillen we van mening", zegt Van Klaveren. "Ik ben er voor winkeliers die het moeilijk hebben. Ik heb dit voorstel toch nog bij ze neergelegd. 'Lekker makkelijk uitdelen met andermans geld' zeggen zij. Winkeliers geven al hoge kortingen en zitten er niet op te wachten om de prijzen nog meer te verlagen."

Volgens hem zijn er ook andere maatregelen waarvan de rekening niet bij de winkeliers terecht hoeft te komen. "Maak het parkeren goedkoper of zelfs gratis tijdens daluren. Voor veel ondernemers is het einde al in zicht. Maak het hen niet nog moeilijker." Over het parkeren is volgens Aboutaleb inmiddels overlegd.

Volgens hem moet er ook gekeken worden naar groepen die niet winkelen, maar wel in het centrum rondhangen. Het gaat dan vooral om jongeren die de drukte juist opzoeken.