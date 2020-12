Aboutaleb krabbelt terug: winkels toch tot 20:00 uur open

Een meerderheid van de gemeenteraad was fel tegen het besluit van de burgemeester. Onder meer D66, GroenLinks, VVD, Denk en Leefbaar Rotterdam vonden dat winkeliers door corona al hard genoeg geraakt zijn. De burgemeester zwicht nu en verruimt de openingstijden weer iets.

De laatste klanten mogen om 19:00 uur naar binnen. Een uur later moet de winkel dicht zijn en iedereen buiten staan. Het verloop van de avond wordt door de gemeente nauwlettend gevolgd. Aboutaleb stuurt de raad maandag een evaluatie over de bevindingen.

Black Friday

Vorige week vrijdag en zaterdag gingen de winkels eerder dicht, omdat het te druk was. In verband met de feestdagen wordt ook voor de komende weekeinden veel drukte verwacht.



In het debat, donderdag in de gemeenteraad, was de raad kritisch over de aanpak van de burgemeester rond Black Friday. Raadsleden wilden weten waarom er zoveel mensen op straat waren en er niet eerder is ingegrepen.

Burgemeester Aboutaleb zei dat hij om 16:30 uur 's middags de politiecommandant gevraagd had of de boel afgesloten moest worden. De politie liet weten om de drukte tegen te gaan nog een keer verkeersmaatregelen te nemen.

Later die avond kwam er veel jeugd naar de stad. De burgemeester vreesde dat als er niets zou worden gedaan er ordeverstoringen zouden komen en dat vuurwerk zou worden afgestoken. Daarom heeft hij toen besloten de winkels te sluiten.