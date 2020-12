Schietpartij op Schiedamseweg, politie zoekt daders

Een vechtpartij tussen jongeren escaleert in een schietpartij. Er zijn geen gewonden gevallen. Maar de politie is wel op zoek naar de daders.

Het voorval is in de vroege nacht, maar de Schiedamseweg is ook dan beslist geen stilteplek. Zo komt er een tram langs en lopen er nog mensen op straat als er voor de eerste keer wordt geschoten. Dus hadden er onschuldige slachtoffers kunnen vallen. Om die reden wil de politie deze zaak snel oplossen.

Zes jonge mannen staan in de nacht van zaterdag 29 augustus op zondag 30 augustus om ongeveer 00.30 uur, op de kruising van de Schiedamseweg en Jan Kruijffstraat voor de Mac Donald's te chillen.

Plotseling stappen er drie jongens uit een witte Citroën. Ze rennen op het zestal af en één van hen slaat iemand van de andere groep tegen de grond. Een vriend van het slachtoffer pakt een vuurwapen en schiet.

Vervolgens grist het slachtoffer het vuurwapen uit zijn handen en schiet nogmaals op het inmiddels vluchtende trio. De schietende mannen staan op beeld.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.