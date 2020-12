Vrouw ontsnapt net op tijd aan vuurwerkbom

Poging tot doodslag. Dat is volgens de politie het werpen van een vuurwerkbom naar een auto, waarin Simone uit Rozenburg op haar kinderen zit te wachten. Gelukkig ontvlucht ze haar auto op tijd, anders was ze beslist gewond geraakt. Haar auto is namelijk total loss. In Bureau Rijnmond vertelt een emotionele Simone wat haar overkwam.

Op dinsdag 10 november rond 17.45 uur parkeert het 38-jarige slachtoffer haar Renault Laguna in de Gaffelstraat in Rotterdam-West. Daar woont een nicht, die op haar dochter van anderhalf en zoontje van zeven jaar oud heeft gepast.

Terwijl ze in de auto zit te wachten belt ze met een vriendin en ziet plotseling een stuk vuurwerk op de motorkap aan de bestuurderskant belanden. Net voordat het vuurwerk ontploft verlaat ze de auto.

Ze wordt geraakt door rondvliegende brokstukken, maar raakt niet gewond. De schade aan de auto is echter fors. Door de klap is de voorruit verbrijzeld, de motorkap veranderd in een een verwrongen stuk staal en zijn ook de zijkant en de wielkast van de auto vernield.

De politie onderzoekt direct na het incident of de vuurwerkbom gegooid is vanuit woningen in de directe omgeving, maar de bewoners zeggen van niets te weten. Ook camerabeelden en het horen van getuigen hebben nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Dus wordt de hulp gevraagd van de kijkers van Bureau Rijnmond. Wie kent de dader(s)?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.