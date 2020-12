Voormalig Feyenoord- en Sparta-speler Royston Drenthe failliet verklaard

Voormalig Feyenoord en Sparta-speler Royston Drenthe is failliet verklaard. Die uitspraak is deze week gedaan door de rechtbank in Breda. Aan de huidige voetballer van amateurclub Kozakken Boys is een curator toegewezen.

Dat betekent dat de curator, die niet inhoudelijk op de zaak in wil gaan, alle beslissingen neemt over het geld van Drenthe.

Drenthe begon zijn actieve loopbaan als betaald voetballer bij Feyenoord. De Rotterdammer, die tegenwoordig in Werkendam woont, debuteerde in 2005 in het shirt van Feyenoord. Twee jaar later maakte hij de verrassende overstap naar Real Madrid.

Na zijn avontuur in de Spaanse hoofdstad speelde Drenthe nog bij veel clubs, onder meer Everton, Reading, Alania Vladikavkaz én Sparta. Ook startte hij een carrière als rapper onder de naam Roya2Faces.

Onlangs zochten wij Drenthe nog op om met hem te praten over zijn avontuur in Rusland bij Vladikavkaz. De voorzitter van die club noemde Drenthe na afloop van een wedstrijd in 2013, waarin hij een hattrick maakte, de beste aankoop van Vladikavkaz sinds de eeuwwisseling.

Eerder dit jaar, in maart, spraken wij ook nog uitgebreid met Drenthe. Na een wedstrijd van tweede divisionist Kozakken Boys bij Excelsior Maassluis.

Drenthe was donderdag zelf niet bereikbaar voor commentaar.